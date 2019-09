Con orgoglio e passione fino all’imbottigliamento: il ruolo dell’enologo

La figura professionale dell’enologo è di fondamentale importanza per far si che una cantina, o un’azienda, produca dei vini di ottima qualità: il lavoro dell’enologo consiste nell’occuparsi dell’organizzazione e della gestione dei vari processi a cui va incontro l’uva per essere lavorata affinché venga trasformata in vino, a partire dalle prime analisi di qualità e di laboratorio, fino all’imbottigliamento del prodotto finale.

I compiti dell’enologo

Prima di approfondire il percorso formativo per diventare enologo, vediamo i suoi compiti:

controllare se tutti i macchinari funzionano correttamente;

controllare la corretta applicazione di alcune norme igieniche

suggerire all’azienda i prodotti enologici da acquistare;

predisporre la manutenzione dei macchinari

seguire tutte le trasformazioni che avvengono durante il processo di fermentazione.

I requisiti necessari

Innanzitutto hai bisogno di passione e di amore per questo lavoro, ma tra i requisiti fondamentali devi soprattutto:

possedere competenze in materia di igiene e di conservazione dei prodotti alimentari;

conoscere i diversi tipi di vino;

conoscere i diversi tipi di uva;

conoscere le varie tecniche di produzione del vino;

essere in grado di riconoscere e di valutare le diverse caratteristiche organolettiche dei vari tipi di vino;

conoscere le varie tecniche di coltivazione della vite.

I titoli di studio da possedere

Dopo il diploma, è necessario iscriversi al Corso di viticoltura ed enologia della facoltà di Agraria che ha una durata di tre anni. La formazione potrà proseguire seguendo i corsi di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni che operano nel settore dell’enologia.