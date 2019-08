Diventare life coach: ecco come fare

Il delicato e importante ruolo di coach life oggi è molto richiesto sul mercato lavorativo, ma per diventarlo ci sono specifici corsi da seguire.

Chi è il Life Coach?

Il life coach è una figura che accompagna un soggetto a superare le proprie paure e ostacoli che si presentano in tutti i campi della vita, dalla gestione famigliare a quella economica, dalle questioni di coppia all’educazione dei figli, e aiuta con i problemi lavorativi o di salute. In pratica è un sostegno per arrivare, motivati, al successo personale, al superamento di momenti difficili ed è un ausilio importante in caso di decisioni complicate. L’attività di coaching non interviene su patologie, disturbi clinici e/o cura di fobie etc., ma un buon life coach aiuta il cliente a diventare consapevole delle proprie capacità per raggiungere i risultati sperati.

Il Life Coach e la legislazione italiana

Nel nostro paese il coaching è regolamentato dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che definisce tutte le attività lavorative volte alla “prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”. Non esiste un Albo riconosciuto dallo Stato per i coach al momento e fare questo mestiere rientra nella libera professione.

Corsi e scuole per diventare life coach

In Italia esistono tante proposte formative con molti programmi diversi, tuttavia sono due le principali correnti di pensiero su cui si basano i differenti corsi offerti dal mercato.