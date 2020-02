Cabiria, a Mesagne ripartono i corsi

MESAGNE- Pizzica, tammurriate e danze popolari. Dizione, lettura scenica e scrittura creativa: riprendono le molteplici attività del circolo Cabiria Arci che ha sede nel cuore del centro storico messapico, in Piazza Orsini del Balzo 1.

Sono già attivi il corso di pizzica, tammurriate e danze popolari del mediterraneo con il M° Beppe Loiacono, ogni lunedì: il primo gruppo alle 19 e il secondo alle 20. Ogni martedì e giovedì alle 18.15, invece, il corso di Zorba Yoga con il M° Enzo Di Monte.

Per il progetto Cine Script, accademia di Cinema e scrittura creativa, sono invece attivi il corso di dizione e lettura scenica con Alessandra Mandese il sabato alle 15.30, e il corso di scrittura creativa livello base per adulti con Anna Rita Pinto, il primo gruppo il mercoledì alle 18 e, il secondo, sabato alle 17.

Prossimi appuntamenti

Per domenica 23 febbraio è prevista la gita al Carnevale di Putignano, lunedì 24 alle 17 incontro gratuito di scrittura creativa per ragazzi 8/12 anni “Harry Potter e la storia che non c’è” con Ida de Giorgio e Raffaella Ricci. Il corso verrà attivato dal lunedì successivo.

Venerdì 28 alle 18.30 lo scrittore Antonello Loreto presenterà il suo nuovo romanzo “Regina Blues” e incontrerà i lettori per il firma copie. Da marzo a maggio, invece, la prima e la terza domenica del mese alle 19.30, riprenderà la rassegna “Cinecronici”, il cineforum per appassionati di cinema di qualità.

Orari segreteria: lunedì, martedì, giovedì e sabato ore 17-20.

Info e prenotazioni: 327 4237720