Aziende digitali, corsi Camcommercio per i giovani

BRINDISI - “Crescere in digitale” ed “Eccellenze in digitale”. Nella sala giunta della Camera di Commercio sono stati presentati due progetti che puntano a formare figure professionali in grado di digitalizzare le aziende del territorio provinciale. Uno ("Crescere in digitale") è rivolto a giovani che siano iscritti alla piattaforma di Garanzia Giovani, quindi che abbiano al massimo 29 anni, che non studino e non lavorino e che avranno la possibilità di partecipare ad un corso on line di 50 ore, di incontrare aziende e di effettuare, dietro retribuzione, un’esperienza all’interno delle stesse aziende.

Lo scorso anno sono stati attivati 23 tirocini, il 26 settembre parte invece il laboratorio della seconda sessione ed anche in questo caso sono previsti incontri con le imprese iscritte al portale, attualmente 55 dei vari settori imprenditoriali dall’edile all’ informatico, dal settore agricolo all’abbigliamento. L’altro ("Eccellenze in digitale", promosso da Unioncamere e da Google) punta all’innovazione digitale delle piccole e medie imprese ed è realizzato in sinergia con il punto impresa digitale. Obiettivo migliorare il posizionamento on line delle Pmi.

Da tempo l’ente camerale di Brindisi offre questo percorso di formazione, un’opportunità per il tessuto economico locale. Il progetto è finalizzato alla formazione dei digitalizzatori territoriali. Per info è possibile consultare il portale www.br.camcom.it oppure telefonare ai numeri 0831 228 257/ oppure 0831 228 239. Ai lavori ha partecipato il presidente della Camera di Commercio, Alfredo Malcarne.