Pekit Lim, la certificazione informatica a Mesagne

MESAGNE- Da febbraio nell’Istituto tecnico Economico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne in via Damiano Chiesa, verrà attivata la certificazione informatica Pekit Lim 200 ore. L’istituto effettua già sessioni di esame per la certificazione informatica base Pekit Expert. Tale certificazione è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione ed è quindi valida per attestare le competenze informatiche in tutti i concorsi pubblici, graduatorie, università.

La Pekit Lim è una certificazione avanzata che permette di acquisire punteggio e credito aggiuntivo per concorsi e graduatorie. La scuola offre questa importante opportunità anche a persone esterne; ai candidati verrà fornito gratuitamente il materiale occorrente per il superamento dell’esame.

Chiunque fosse interessato al conseguimento della certificazione può visitare il sito www.pekitproject.it e chiedere informazioni per la prenotazione all’indirizzo pekitferdinando@gmail.com