Gestione rifiuti di lavorazione: seminario per le piccole imprese

BRINDISI - La Confartigianato organizza per mercoledì 30 ottobre alle ore 15 presso la Camera di Commercio un seminario sulla corretta gestione dei rifiuti. Particolarmente interessate le imprese impiantistiche, ma più in generale tutte le imprese che operano nel mondo delle costruzioni civili ed industriali. Sono migliaia i titolari di Pmiche giornalmente si trovano di fronte al problema della gestione dei rifiuti, adempimenti burocratici spesso sconosciuti o ritenuti complessi da rispettare, sono queste le prime cause che scoraggiano il rispetto delle leggi che diventano, oggi, sempre più severe con l’attivazione dei controlli e l’applicazione delle sanzioni. L'abbandono dei rifiuti di lavorazioni artigiane (probabilmente ad opera soprattutto di imprese abusive) rappresenta infatti un grosso problema anche per il teritorio della provincia di Brindisi.

Tra gli impiantisti, devono porre particolare attenzione coloro che installano, manutengono, riparano, assistono e controllano impianti con apparecchiature contenenti F-Gas, i gas fluorurati ad effetto serra solitamente presenti negli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti antincendio, commutatori di alta tensione. Il seminario vedrà la partecipazione del Responsabile della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà utile per tutti coloro che vorranno conoscere le corrette procedure di trasporto, stoccaggio, smaltimento nonché di comunicazione degli adempimenti tramite le specifiche piattaforme informatiche. La partecipazione è gratuita e prevede il rilascio di un attestato.