Artigianato e impresa, a Mesagne l’incontro formativo gratuito

MESAGNE- Cna Brindisi, in qualità di partner del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi, in vista della seconda apertura del bando destinato a qualificare e consolidare i sistemi artigianali e manifatturieri di qualità, pubblicato dal Gal Terra dei Messapi, si appresta a fornire informazioni e a supportare tutti gli interessati in un incontro informativo gratuito che si terrà mercoledì 4 dicembre 2019, a partire dalle 17.30, nella sala conferenze del Gal, in Via Albricci, 3 a Mesagne.

Dopo il saluto del Presidente Cna Provinciale di Brindisi Franco Gentile e del Presidente del Gal Terra dei Messapi Sergio Botrugno, presenteranno il bando a sostegno delle attività artigianali la Responsabile amministrativa e finanziaria, Stefania Taurino e il responsabile animazione e comunicazione Gal, Cristiano Legittimo. Modera il direttore Cna di Brindisi Sonia Rubini.

Potranno beneficare del contributo piccole e medie Imprese, annotate nella sezione artigiani della Cciaa di Brindisi, operanti o che intendano operare in uno degli otto Comuni del Gal (Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo).

Insieme a strumenti già esistenti, come quelli messi a disposizione da Artigiancassa e Cofidi che agevolano l’accesso al credito, il Gal aggiunge un ulteriore sostegno alle imprese artigiane e manifatturiere operanti nei settori di seguito elencati:

lavorazione di cartapesta;

terrecotte e ceramiche artistico-tradizionali;

lavorazione di cuoio e/o altri pellami;

tessitura e ricamo;

lavorazione del legno;

lavorazione di materiale di origine vegetale;

lavorazione del ferro battuto;

lavorazione della pietra;

sartoria e abbigliamento su misura;

lavorazione del vetro;

fabbricazione di bigiotteria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili;

fabbricazione e riparazione di strumenti musicali;

produzione di paste alimentari e di prodotti farinacei simili;

produzione di prodotti di panetteria e pasticceria freschi;

produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero: caramelle, confetti aromatici, torroni, caramelle fondenti, cioccolato bianco;

lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante;

produzione di pasti e piatti pronti a base di vegetali, pesce e pasta locali;

produzione di derivati del latte quali formaggi, yogurt e gelati;

produzione di bevande alcoliche distillate e di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato.

Il bando finanzia singoli interventi di minimo € 10.000 e massimo € 50.000 con un contributo a fondo perduto del 50%. La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti, si consiglia la registrazione o la prenotazione da fare tramite il presente link https://forms.gle/ap1Gq3Fro22rVo4f7.