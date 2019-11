Manovre salvavita, a Fasano il corso della Croce Rossa

FASANO- La Croce Rossa italiana, Comitato di Fasano, organizza un nuovo corso di Manovre salvavita pediatriche. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 novembre dalle ore 15.30 alle 19.30 nella sede Cri di Piazza Plebiscito, 4 (nei pressi della Farmacia Salette). La conoscenza delle Manovre da attuare in caso di pericolo su bambini e ragazzi in età pediatrica è di fondamentale importanza e necessita, soprattutto, di un’importante campagna di sensibilizzazione ed informazione che la Croce Rossa Italiana promuove da sempre.

Gli insegnamenti delle Manovre Salvavita Pediatriche sono aperti a tutta la popolazione interessata e comprendono: manovre di rianimazione cardio-polmonare pediatriche, manovre di disostruzione pediatriche, e l’esposizione delle regole del sonno sicuro dei bambini.

Il corso prevede una prima parte teorica, nella quale apprendere le metodiche, e una seconda parte pratica con istruttori Cri certificati, nella quale mettere in pratica quanto imparato attraverso l'ausilio di manichini speciali.

Il costo del corso è di 35 Euro a persona o 60 Euro la coppia ed è possibile prenotarsi contattando su WhatsApp il numero 0804414677.

Un piccolo investimento per una grande causa: “Proteggi i bambini, costruisci il futuro!”