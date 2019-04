Make up artist: come diventare professionisti del trucco

È il tuo sogno ma non sai da dove iniziare. E, soprattutto, vorresti realizzare il sogno di ogni donna: essere più bella.

Sicuramente ciò che non deve mancarti è la passione per la bellezza e credere in te stesse, perché gli ostacoli non mancheranno. Il make up artist oggi è una figura professionale molto richiesta sul mercato e c’è davvero molta concorrenza.

Il primo passo è sicuramente seguire un corso di make-up che fornirà le basi teoriche e pratiche necessarie per diventare un truccatore professionista, e valutare i corsi sul mercato non è un'impresa facile.

Tuttavia, un percorso formativo deve includere lo studio delle competenze tecniche e commerciali con le nozioni fondamentali di trucco base e correttivo come:

Teoria del colore e accordanza cromatica

Psicologia del colore e comunicazione attraverso i colori

Anatomia e morfologia

Tecniche pratiche di color correcting e l'esecuzione del trucco correttivo morfologico

A queste competenze vanno poi aggiunte nozioni riguardanti dermatologia e cosmetologia e una conoscenza approfondita della fisiologia della pelle, dei prodotti per il make-up e delle attrezzature, in particolare di tipo professionale. Oltre alle classiche lezioni dedicate ai vari tipi di trucco ( occhi, labbra, ecc) non devono poi mancare lezioni dedicate ad ambiti particolari come il make-up per la moda e per la sposa.

È inoltre fondamentale che il corso di trucco dia la possibilità all'allievo non solo di apprendere la teoria, ma anche di esercitarsi in maniera completa e supervisionata su più modelle, mettendo subito in pratica le tecniche apprese.

Tra gli elementi da considerare nel processo di scelta dei corsi, è importante valutare i docenti, il loro curriculum e la possibilità di seguire stage su sfilate, eventi e set fotografici.

E’ necessario, inoltre, che il make up atist sia un professionista preparato sia nel settore marketing che in quello comunicativo: utile seguire i corsi con lezioni dedicate alla comunicazione, al social media management, al marketing e alla creazione di un business plan.

Costo dei corsi professionali di Make Up Artist

Il costo di un corso è decisamente variabile: da circa 300 euro per quelli introduttivi della durata di una ventina di ore, utili, per esempio, a parrucchieri ed estetiste interessate ad ampliare i servizi offerti dai loro negozi. Per essere un truccatore professionista è opportuno scegliere corsi più completi con una durata decisamente maggiore: da 250 fino a 500 ore con costi che possono superare anche i 10.000 euro

Vi consigliamo alcuni corsi di formazione a Brindisi

Pm formazione

Scuola Cef

Centro Gaapu Anam, Piazza Vittorio Emanuele 37, Mesagne

Scuola Emily, Mesagne