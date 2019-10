CineScript, laboratori gratuiti a Mesagne, Brindisi e Ostuni

MESAGNE- Anche quest’anno Cine Script propone tre giornate Open Day in tre diverse città dove chi avrà la curiosità di capire cosa accade nei corsi di scrittura creativa e in quelli di dizione e lettura scenica, potrà mettersi alla prova in un mini-laboratorio teorico pratico gratuito della durata di un’ora.

Date e incontri

Si inizierà venerdì 18 ottobre alle 18 con il laboratorio di dizione e lettura scenica tenuto da Alessandra Mandese nel Cine Script in piazza Orsini del Balzo 9, a Mesagne. A seguire, dalle 19, i laboratori di scrittura creativa tenuti da Anna Rita Pinto.

Sabato 19 alle 17.30 nel teatro Kopò in via Sant’Angelo 67 a Brindisi e lunedì 21 alle ore 19 all’UniTre in via Magenta 16 a Ostuni.

I corsi inizieranno a novembre e chi vorrà aderire potrà usufruire di uno “sconto Open” se avrà partecipato a uno dei tre incontri di Mesagne, Brindisi od Ostuni, ma anche a uno “sconto amicizia” per due se si iscriverà al corso insieme a un amico.

Per partecipare agli Open Day basterà prenotarsi ai numeri 327 4237720 – 328 2069017.

Tutte le altre info verranno fornite in loco.

Cosa sono i laboratori di Cine Script

I laboratori di scrittura creativa sono luoghi, non solo fisici, dove si lavora sulle potenzialità espressive di chi vi partecipa e dove s’insegnano le tecniche e i trucchi del mestiere. Le esperienze di vita qui non restano ignorate ma sono messe in campo per creare. E creare è una bella parola. Improvvisamente si respira meglio, si sente qualcosa di pesante cadere, si avverte una parte normalmente nascosta reclamare il diritto di farsi sentire. La scrittura per esistere ha bisogno di un’anima e quest’anima non s’impara con la tecnica. L’anima si nutre di emozioni e di confronti. E nutrendo lei la scrittura diventa viva. La tecnica si acquisisce con la conoscenza e la pratica. Poi la tecnica segue l’anima. L’obiettivo è tenerle in armonia durante la scrittura di un racconto breve, un racconto lungo o un romanzo oppure di una sceneggiatura per il cinema o per il teatro.

Ma anche i laboratori di dizione e lettura scenica seguono questo principio, perché con la giusta dizione e interpretazione di un testo si intraprende un viaggio dentro la parola rendendola viva, autentica ed efficace. La comunicazione verbale, la proprietà di linguaggio e il corretto uso della voce restano ancora un forte elemento di "seduzione" nella vita privata quanto nell’ambito professionale, soprattutto per chi ha rapporti con il pubblico o vuole intraprendere il percorso dell’attore.

Cine Script nasce a Roma dall’idea della sceneggiatrice Anna Rita Pinto e viene portata a battesimo in Puglia nel 2011 dai soci onorari Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime con la quale la Pinto ha collaborato nei lunghi anni vissuti nella Capitale. Cine Script nel tempo è diventata una fucina creativa per aspiranti autori e attori offrendo corsi permanenti a numero chiuso, suddivisi in vari livelli di approfondimento, in diverse città della Puglia.