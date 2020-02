Innovazione agricola: a Brindisi il seminario sul quaderno di campagna

BRINDISI- La società Adtm organizza uno degli ultimi 12 incontri sull’innovazione agricola, realizzati in tutta la regione Puglia, nella città di Brindisi: l’appuntamento è per giovedì 20 febbraio alle 10 nell’Hotel Orientale per un seminario sul quaderno di campagna, detto anche registro dei trattamenti fitosanitari.

“La nuova tendenza del mercato agricolo - spiega Arduino Valerio Tribuzio, amministratore della società che si occupa di consulenza alle imprese e alta formazione – è quella di creare una nuova filiera che mira a realizzare sinergie concrete tra ricerca, innovazione e agricoltura per soddisfare le numerose richieste dei consumatori diversificando le linee di produzione, nonché fornendo nuove prospettive di crescita e sviluppo per il comparto agro-alimentare”.

Partner del progetto è anche l’Università degli studi di Foggia, che con i docenti Massimo Monteleone e Antonio Baselice, spiegherà come attraverso la ricerca e con approcci tecnico-scientifici sempre più innovativi, si creano modelli virtuosi per attuare le direttive comunitarie della “Bioeconomy” per promuovere uno sviluppo rispettoso delle risorse naturali. Fondamentale è, infatti, la ricerca e la formazione soprattutto del mondo imprenditoriale, che concretizza in termini di miglioramento qualitativo la programmazione e la filiera agro-alimentare.

Moderato da Ilenia Diana, esperta sull’agro-alimentare nonché presidente dell’associazione Only Food di Foggia che promuove le aziende di eccellenza nel territorio foggiano, l’incontro prevede l’approfondimento di tematiche relative alle nuove tecnologie applicate al settore agricolo con l’utilizzo del quaderno di campagna. Il quaderno di campagna, detto anche registro dei trattamenti fitosanitari, è un registro obbligatorio istituito con Decreto legislativo n. 150 del 2012 per tutte le aziende agricole che utilizzano agro-farmaci per la difesa delle colture.

Nel registro, che non prevede un formato standard da seguire, vanno annotate tutte le operazioni che si svolgono in campo ed è molto utile per valutare le scelte che si fanno, i protocolli seguiti e le tecniche utilizzate, confrontando a fine stagione produttiva i risultati ottenuti. Spetterà ad Andrea Stroppa dell’azienda Know K. Srl chiudere l’incontro con la propria proposta del quaderno di campagna personalizzabile per ogni tipologia di esigenza aziendale nel settore agro-alimentare.