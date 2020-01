Sicurezza in cantiere, a Brindisi il convegno della Scuola Edile Cpt

BRINDISI- Si svolgerà il 22 gennaio dalle 9.30 nella sede della Cassa Edile in via Pace Brindisi 64, il convegno organizzato dalla Scuola Edile Cpt in collaborazione con Ance Brindisi e Inail Puglia per presentare agli operatori del settore edile e ai professionisti, il servizio di asseverazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza dei lavoratori in cantiere.

In applicazione delle linee introdotte con norma tecnica Uni 11751-1:2019, il servizio di asseverazione è funzionale alla migliore diffusione e applicazione di misure di prevenzione infortuni e protezione della salute dei lavoratori attraverso una strategia strutturata di organizzazione aziendale. Il servizio è gratuito per le imprese edili iscritte alla Cassa Edile di Brindisi e mira alla riduzione degli infortuni sul lavoro e al miglioramento della competitività delle imprese del territorio.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle 9.30 e dopo i saluti istituzionali di Lucia Capeto, presidente Scuola Edile Cpt della Provincia di Brindisi, Rita Cardone vice presidente Scuola Edile Cpt della Provincia di Brindisi, Giuseppe Gigante direttore vicario Inail Puglia, Giancarlo Levis presidente Cncpt, Francesco Sannino vicepresidente Cncpt, Pierluigi Francioso presidente Ance Brindisi, prenderà avvio la discussione moderata da Cosimo Dimonte, direttore Scuola Edile Cpt.

Interverranno Lorenzo Cipriani, responsabile Processo prevenzione e sicurezza sul Lavoro Inail Puglia, Luciana Mazzone coordinatrice Consulenza tecnica per l’edilizia Inail Puglia, Tommaso Amendolara e Salvatore Rutigliani, Tecnici asseveratori Cpt Bari.