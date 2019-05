Tango: che passione! Tutti i benefici per il corpo e la mente

Musica, poesia, passione: tango significa toccare ogni singola vibrazione del nostro corpo e trasformarla in pura emozione. Dove la semplice ritmica dei passi seguenti uno dopo l’altro cede il passo a una dolce e lenta seduzione.

E’ nato in Argentina come ballo popolare, un misto tra ritmo, danza e arte musicale. Difficile stabilire con certezza perché questa danza si chiami così. Il significato di “Tango” in latino espressamente si traduce in “lo tocco”: di certo, non ci vuole molta fantasia per capire e lasciarsi travolgere dalla sinergia che trasmette questo ballo.

Ruoli

Nella danza, l’uomo e la donna hanno uno specifico ruolo: oltre alla capacità e alla tecnica d’interpretazione, alla base emerge la consapevolezza che il partner va ascoltato e seguito. Il punto forza di questa danza è la comunicazione, la consapevolezza degli spazi, la musicalità che trascina il movimento.

Benefici

Secondo alcuni, pare risolva le crisi di coppia.

L’elemento chiave di questo ballo è l’ascolto. Fondamentalmente, è un ballo di coppia. Dove l’uomo prende il polso e guida, la donna deve avere la capacità sia di rispondere che d’interpretare. La sintonia porta all’ascolto del partner. Se non si calmano i toni, si abbassa lo sguardo e non si ascoltare l’altro, non si può ballare. Quello che ne uscirà fuori sarà solo un susseguirsi di piedi pestati. E questo è uno dei motivi fondamentali perché il tango viene utilizzato come terapia di coppia, perché si impara ad ascoltare l’altro.

E allora cosa aspettate? Provatelo!

Inoltre, aiuta a mantenersi in forma, a stabilizzare il senso dell’equilibrio coordinando la mente con il corpo. E poi, ci rende affascinanti, aiuta nella postura, arricchisce la vita sociale, aiuta a superare la tanto odiata timidezza e infine migliora l’autostima e la fiducia.

Vi consigliamo alcune scuole in cui è possibile seguire corsi di tango a Brindisi e provincia

Tango Levante, Brindisi

Tango Levante, Ostuni presso "Vamos a la fiesta" in via Bari 2

La Oriental, Brindisi

La Fuente, Brindisi

Los Pugliese Tango club, Mesagne, via Gabriele D’Annunzio 15

Los Pugliese Tango club, Oria, via Fiume