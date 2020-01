“Maternity & Newborn”: un workshop fotografico a Brindisi

BRINDISI - Si chiama “Maternity & Newborn” il workshop fotografico proposto dal Collettivo Polaroads per la prima volta a Brindisi, con la fotografa Fujifilm Elena Givone, il 25 e 26 gennaio 2020 in sala posa professionale.

Maternity e Newborn sono due generi fotografici emozionanti ed estremamente delicati. La maternità e i primi giorni di una nuova vita sono tra i momenti più intimi dell’esistenza di una famiglia, che saranno ricordati per sempre, da genitori e figli.

Realizzare ritratti alle donne in gravidanza e ai neonati è tra le attività più impegnative di un fotografo, sia che sia all’inizio della propria carriera, sia che abbia anni di esperienza.

È per questo che il collettivo Polaroads si è rivolto alla fotografa Fujifilm Elena Givone, autrice e visual artist internazionale che ha fotografato i sogni di bambini, adolescenti e adulti dei tanti Paesi del mondo in cui ha lavorato, diffondendo forte e chiaro un messaggio per tutti: “Keep your dreams alive!”, credi nei tuoi sogni!

“Maternity e Newborn” è un workshop teorico e pratico in due giornate, una per la fotografia “Maternity”, l’altra per la fotografia “Newborn”, in cui saranno approfondite le tecniche, le regole e il rapporto empatico nel ritratto per questi due generi fotografici, sotto l’attenta guida della fotografa Fujifilm. Nella parte pratica, gli iscritti eseguiranno i ritratti in sala posa con modelli (future mamme e neonati). Gli interessati possono scegliere se partecipare a una o entrambe le giornate.

Il workshop è a numero chiuso e si svolgerà esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti; le iscrizioni si chiuderanno sabato 18 gennaio p.v..

Inoltre, il Collettivo comunica che è alla ricerca di modelli. Donne in dolce attesa e neonati, vorreste vivere un’esperienza speciale come future mamme o farla vivere ai vostri neonati? Saranno scelte delle donne in dolce attesa e dei neonati come modelli da fotografare nella sala posa.

Per tutte le informazioni contattate i recapiti del Collettivo Polaroads: polaroads@gmail.com - 3476336988