Da settembre gli scavi di Egnazia aperti anche agli studenti

FASANO- La campagna di scavo che avrà inizio lunedì 2 settembre e si concluderà venerdì 11 ottobre nel sito archeologico di Egnazia da quest’anno ha previsto una novità voluta fortemente dall’amministrazione Zaccaria: anche gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, laddove mostrino interesse e sentano di essere motivati per questo tipo di attività formativa, potranno partecipare per il periodo di una settimana allo scavo.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra Comune di Fasano e Università di Bari per consente agli studenti dell’Ateneo e degli istituti di istruzione secondaria superiore che ne manifestino interesse, la campagna di scavo presso il sito archeologico di Egnazia.

Gli studenti potranno osservare e collaborare con i ragazzi universitari e saranno sempre affiancati da docenti tutor. Il programma delle giornate è intenso: si inizia alle 8 e sino alle 17.30 si lavora; nella prima parte della giornata si opera presso il sito di scavo, mentre il restante orario sarà utilizzato per catalogare, documentare e riflettere insieme su quanto si va scoprendo e studiando. E’ previsto un break alle 11 e il pranzo alle 13 circa. Il tempo minimo di partecipazione è una settimana al costo di 90 euro comprensivo di assicurazione, assistenza tutor e pranzo.

“Ritengo questa un’opportunità entusiasmante per i nostri ragazzi, e mi auguro che i singoli o gruppi guidati da docenti possano aderire -afferma soddisfatta l’assessore Cinzia Caroli.

Ho avuto modo di incontrare più volte la professori Cassano e Mastrocinque che con grandissima professionalità e con vero entusiasmo portano avanti questo progetto che coinvolge tanti studenti. Come assessorato alla Pubblica istruzione intendo promuovere concretamente questa iniziativa anche attraverso un contributo che potrà calmierare il costo della settimana di scavo per gli studenti fasanesi. Sono molto colpita dalla grandissima preparazione dei docenti - continua l’assessore Caroli - che sono l’anima del progetto. Spero che questa opportunità venga colta anche dalle nostre famiglie e dalle scuole nell’interesse di ampliare sempre più l’offerta formativa rivolta ai ragazzi. Inoltre questa iniziativa va nella direzione di promuovere ulteriormente la bellezza e la ricchezza del parco archeologico di Egnazia che si pone sempre più al centro dell’interesse di visitatori ed esperti del settore. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si spendono in iniziative culturali presso il museo ed il parco di Egnazia”.