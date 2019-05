Navigazione in barca a vela per gli alunni dell'istituto comprensivo

CAROVIGNO - Gli alunni della classe V I dell’istituto comprensivo di Carovigno, diretto da Mario Pecere, sono stati ospiti presso la sede della Lega Navale di Villanova, marina di Ostuni, nella mattinata di sabato 25 maggio. Qui i bambini hanno prima assistito ad una interessante lezione, per poi vivere piacevoli momenti di navigazione in barca a vela, affascinati dall’ambiente marino.

Un ringraziamento per questa bellissima esperienza al presidente Agostino Carparelli, a Paolo Macchitellla per la lezione di teoria, e a Salvatore Zermo, Enzo Bagnardi e Angelo Montanaro per aver accompagnato i ragazzi in barca a vela.

Gallery