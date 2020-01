Brindisi: open day alla Pacuvio

BRINDISI - Domani, domenica 19 gennaio 2020, e domenica prossima, 26 gennaio, dalle ore 10 alle 12, la Scuola Secondaria di primo grado "Marco Pacuvio" in viale Togliatti n.4, sarà aperta per il secondo Open Day del mese e poi in occasione della "Giornata della memoria". Momenti da non perdere per chi vuole conoscere il Dirigente Scolastico, Maurizio Fino, nonchè docenti, personale Ata, ambienti dell’Istituto, e, naturalmente, l'offerta formativa e laboratori di tutte le discipline.

Il 27 gennaio 2020 per commemorare la "Giornata della memoria", l'Istituto comprensivo "Santa Chiara" porterà i presente in un viaggio tra i memoriali europei della Shoah. “La storia non si ferma davvero davanti ad un portone, la storia entra dentro le stanze e le brucia”. Il tema del ricordo, essenziale per gli uomini e per le nuove generazioni al fine di poter instillare l’orrore dell’oblio, non si ferma e anche in questo anno assume le caratteristiche di un lungo, toccante viaggio tra i memoriali europei della Shoah. Milano, Berlino, Lipsia, Cracovia, Budapest e naturalmente Auschwitz, le tappe del ricordo.

Gli alunni dell’Istituto, dai più piccoli ai più grandi, coadiuvati dai docenti, ripropongono le installazioni dei memoriali europei più commoventi ed evocativi degli orrori perpetrati durante la seconda mondiale.