Carta del docente: anche acquisti per dispositivi elettronici

Il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha ampliato l’elenco dei dispositivi elettronici acquistabili tramite la Carta del docente.

La Carta del docente, disponibile per gli insegnanti di ruolo, dà accesso ad un bonus di 500 euro all'anno utilizzabile per l'aggiornamento professionale e per la didattica.

Fino al 31 marzo si potranno acquistare con la Carta del docente anche tutti quei dispositivi elettronici utili per l'organizzazione della didattica da remoto. Scendendo nel dettaglio, sono ora acquistabili webcam, scanner, microfoni, penne touch screen e hotspot portatili.

Prodotti che si affiancano ad altri prodotti già acquistabili come personal computer, tablet, notebook ed e-book reader. Tra le web cam vi segnaliamo in particolare la Logitech C920S che consente videochiamate in Full HD e 1080p a 30 ‎fotogrammi al secondo.

L’Epson Perfection V370 è uno degli scanner più venduti sul mercato, con risoluzione ottica di 4800 dpi ed in grado anche di scannerizzare libri voluminosi.

Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo notebook, vi segnaliamo l’Acer Aspire 3, un Pc portatile con AMD Ryzen3 3200U, 4GB di Ram, SSD da 128GB e display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.