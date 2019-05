Campi estivi per bambini: come scegliere quello giusto

La scuola sta per terminare e siete preoccupati perché temete che vostro figlio possa trascorrere le proprie vacanze davanti a un display, chiuso in casa. Spingeteli a socializzare e restare attivi scegliendo il centro estivo giusto per loro. La città di Brindisi e la provincia offrono diverse opzioni dinamiche e all’aperto.

Come scegliere il campo estivo

Esistono campi estivi per bambini di vario genere. Per poter scegliere quello ideale è necessario conoscere a fondo i propri ragazzi. Analizzati i loro interessi, sarà più facile indirizzarsi verso campi quasi prettamente sportivi o altri che uniscono le attività all’aria aperta a laboratori creativi per esempio, così come corsi di studio per apprendere l'inglese. È fondamentale che questa sia un’esperienza positiva e non qualcosa di imposto dall’alto. Offrire loro un luogo dove cimentarsi nelle attività che preferiscono è inoltre un modo per facilitare il distacco dalla famiglia, senza pianti o traumi di ogni sorta.

Si dovrà dunque raccogliere ogni tipo di informazione sul programma previsto dai campi estivi presi in analisi. Si potranno inoltre contattare i responsabili o gli educatori, al fine di capire se abbia l’esperienza necessaria per potersi prendere cura di un gran numero di bambini, che non dovranno ovviamente essere semplicemente “parcheggiati” in una vasta area giochi.

Campi estivi e vacanze estive a Brindisi e provincia

“Natural Camp” immersi nell’Oasi naturale di Torre Guaceto dal 16 al 23 giugno 2019, riservata a bambini e bambine dagli otto ai dodici anni per scoprire l’avventura immersi nell'Oasi naturale di Torre Guaceto (info 348.431.09.44)

“Estate tra cavalli e natura 2019”, centro estivo tra Mesagne e San Vito dei Normanni di “Acqua2o”, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale. Compagno inseparabile dei bambini sarà il cavallo in ogni avventura. Inizio mese: 10 giugno oppure 29 luglio dalle ore 8.30 alle 12.30, età massima: 16 anni. Per info 3774418364/ 3451228954

“E!state Liberi”, dal 22 luglio al 4 agosto, campi estivi di impegno e conoscenza presso Masseria Canali in collaborazione con la cooperativa Terre di Puglia- Libera Terra

Inoltre, la Eridano Cooperativa Sociale Onlus organizza soggiorni di vacanza specialistici per ragazzi con disabilità provenienti da tutto il territorio nazionale. I soggiorni residenziali si svolgeranno dal 30 giugno al 12 luglio, e dal 14 al 26 luglio presso l'Oasi del Visir a San Vito dei Normanni. Per info, 3298384312