Francavilla Fontana, il liceo Ribezzo finalista ai Comix Games

FRANCAVILLA FONTANA- Ci sono anche gli studenti della IV A del liceo Ribezzo della Città degli Imperiali tra i 150 ragazzi provenienti da tutta Italia per il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix, in collaborazione con il Salone internazionale del libro di Torino e Repubblica@Scuola e la partecipazione di Mondadori e del Museo Egizio.

La gara conclusiva si svolgerà sul canale di Repubblica (https://www.youtube.com/repubblica) venerdì 29 maggio dalle 11 alle 13. In collegamento dalle proprie città e case attraverso una piattaforma web, i 150 ragazzi provenienti da tre scuole medie e tre superiori di tutta Italia si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale dei Comix Games 2020.

Come ogni anno, da otto anni, la finale avrebbe dovuto disputarsi al Lingotto lunedì 18 maggio. Ma il diffondersi del Covid non lo ha permesso e i promotori, parte di quell’Italia che da subito si è rialzata e ha reagito all’imprevedibile, hanno riorganizzato on-line l’evento. Una sfida per tutti, promotori e classi, che vedrà i ragazzi del Liceo Ribezzo affrontare e interagire in diretta sul canale YouTube di Repubblica, collegandosi al web attraverso una piattaforma, con gli studenti del Liceo Dettori di Tempio Pausania e quelli del Liceo Galilei di Trento.

Il primo contest show in remoto è la prova che uniti si può fare tutto

Venerdì 29 maggio le 3 classi di liceali, a cui si sommano gli studenti di altrettanti classi medie provenienti da Piossasco (TO), Bolzano e Montescaglioso (MT) si sfideranno a suon di acrostici, poesie “stravolte” e rap di classe. Il file rouge dei giochi sarà la reazione al Covid-19: dal lockdown alla rinascita che ci attende. Le classi dovranno infatti acrosticizzare le parole “quarantena” e “iorestocasa”, stravolgere una poesia triste e famosa trasformandola in un testo allegro e gioioso, e infine cantare tutti insieme un rap, inno all’estate che sta arrivando, sulla base di “Sciroppo” di Sfera, concessa in uso da Universal per l’occasione.

In giuria, negli studi di Repubblica, siederanno Angelo Melone, giornalista di Repubblica, Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini ed editore di Comix e lo scrittore Fabio Geda a rappresentare il Salone Internazionale del Libro di Torino. Previsti anche gli interventi e i contributi video del cantante, youtuber e fisico Lorenzo Baglioni, giudice speciale dell’acrostico, della scrittrice Marzia Sicignano, che si esprimerà sulle poesie stravolte, e di Sfera Ebbasta, che lancerà un saluto e un in bocca al lupo agli studenti prima dell’ultima prova, il rap di classe, reinterpretazione della sua “Sciroppo”.

Sotto l’allegra guida di Andrea Delmonte, coordinatore editoriale dell’agenda Comix, e attraverso il giudizio dei giurati esperti e di quelli speciali, la finalissima decreterà la coppia di campioni nazionali dei Comix Games 2020, uno per la sezione medie e uno per le superiori.

Per scaricare i video di lancio: https://we.tl/t-SVXzWTwdQ2