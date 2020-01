“La missione al servizio della collettività”, il concorso dell’Aeronautica Militare

BRINDISI- Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha indetto, con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un concorso destinato alle classi degli istituti secondari di primo e secondo grado.

Il tema proposto, “La Missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività”, vuole essere un’occasione per approfondire quanto viene fatto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma Azzurra per garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, attraverso la difesa dello spazio aereo nazionale, il supporto alle popolazioni in occasioni di calamità, la ricerca e soccorso in mare o laddove non sia possibile intervenire con mezzi terrestri, il trasporto sanitario d’urgenza e la lotta agli incendi boschivi. Un impegno costante nel tempo che affonda le sue radici in una storia quasi centenaria e con valori e tradizioni che si tramandano da una generazione di aviatori all’altra.

Le specifiche del bando di concorso

Gli studenti possono elaborare, singolarmente o collettivamente, una composizione figurativa (per esempio una produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica) o un prodotto multimediale (ad esempio video, pagine web, blog, app., e-book).

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 24 febbraio 2020 e saranno, successivamente, valutati da una commissione giudicante composta da rappresentanti dell’Aeronautica Militare e del Miur.

Ai vincitori un attestato e un buono libri

I vincitori riceveranno un attestato di merito e un premio in buoni libri, rispettivamente tre buoni per ogni ambito scolastico di riferimento (Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado) e tre buoni per ogni settore (scientifico o storico culturale). Il valore sarà di 250 euro per il primo premio, 150 euro per il secondo e 100 euro per il terzo. Ai primi classificati potrà essere riservata la possibilità di partecipare a una visita guidata presso strutture Militari dell’Aeronautica Militare o di ricevere inviti in occasione di particolari ricorrenze. I lavori dei vincitori potranno essere, inoltre, oggetto di pubblicazione sulle testate giornalistiche militari e/o eventualmente diffusi tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

Le classi verranno premiate in occasione di un’apposita cerimonia organizzata dall’Aeronautica Militare e con la collaborazione del Miur, presumibilmente il 31 marzo 2020, a Roma in occasione del 97° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito web www.aeronautica.difesa.it/AMMIUR e sulla pubblicistica dell’Aeronautica Militare (Rivista Aeronautica periodico bimestrale), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/competizioni-e-concorsi-per-studenti.