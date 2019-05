"La mia scuola sulla luna": gli alunni brindisini alla scoperta dello spazio

BRINDISI - Si svolgerà venerdì 7 giugno presso la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi. (ex base Usaf) la giornata finale della IV edizione di Destinazione Futuro, l’iniziativa di orientamento che il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) propone dal 2015 alle scuole di ogni ordine e grado e che quest’anno prevede la realizzazione de “Il congresso scientifico dei ragazzi”.

Il congresso si svolge in partenariato con la Cité de l’Espace,il museo dello spazio di Tolosa, sul tema “La mia scuola sulla Luna”, ed ha l’obiettivo principale di avvicinare i ragazzi delle scuole medie alle materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), facendo vivere una esperienza da vero e proprio ricercatore.

Alla “call for abstract” aperta a gennaio 2019, prima fase del progetto, hanno risposto oltre 40 scuole medie pugliesi e tra le idee proposte ne sono state selezionate 11. Le classi che hanno presentato tali idee, le svilupperanno con il supporto degli insegnanti e di un team di “accompagnatori” (dottorandi, ricercatori e docenti dell’Università di Bari, dell’Università del Salento, del Cnr e dell’Enea), e le presenteranno al Congresso che si terrà 7 giugno 2019 nella sede delle Nazioni Unite a Brindisi.

Il Congresso scientifico dei ragazzi rientra tra le attività strategiche del Dta per il raggiungimento dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SustainableDevelopmentGoals, SDGs) delle Nazioni Unite, in particolare per l’Sdg 4 - istruzione di qualità. E’ sicuramente di grande prestigio aver avuto l’opportunità di realizzare tale iniziativa presso la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Umhrd) di Brindisi. L’iniziativa rappresenterà l’occasione per far acquisire ai ragazzi maggiore consapevolezza su tutti i temi della sostenibilità. Nella base infatti i ragazzi avranno modo di conoscere e di “vivere” un contesto internazionale che opera quotidianamente per il raggiungimento di tali obiettivi ed inoltre avranno l’opportunità di visitare i magazzini del Wfp-Unhrd in cui è anche allestita una mostra che illustra gli Sdgs.

Le 11 classi finaliste saranno divise in due gruppi i quali avranno come riferimento il presidente del Dta Giuseppe Acierno e Manuela Matarrese, responsabile della formazione del Dta e Marta Laurenzio e Giuseppe Colavita (dirigenti della Base delle Nazioni Unite). E’ previsto un collegamento con la Cité de l’espace di Tolosa, con coordinamento di Fiorella Coliolo (Dta) e un docente di francese.

A seguire ogni gruppo parteciperà a un incontro sull’esplorazione lunare con un divulgatore scientifico e a una tavola rotonda sulle professioni dell’aerospazio. I rappresentanti delle singole scuole finaliste potranno interloquire con gli esperti del Dta, della Direzione scolastica regionale, dell’Enav, di Leonardo e dell’Enav.

Per il pomeriggio è prevista una visita guidata nella Base della Nazioni Unite per permettere agli scolari di conoscere meglio i 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile per raggiungere i quali lavora la Base di pronto intervento. La giornata si concluderà con la premiazione dei tre lavori proposti dalle 11 classi che la Commissione esaminatrice valuterà come i migliori. La premiazione coinvolgerà rappresentati di Leonardo, Enav ed Asi.

La IV Edizione di Destinazione Futuro, realizzata con ScuolattivaOnlus, è patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e beneficia del supporto del Gruppo Enav, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, e di Leonardo, azienda attiva nell’Aerospazio Difesa e Sicurezza.