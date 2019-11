Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il convegno al "Palumbo" di Brindisi

BRINDISI- Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza saranno il tema dell’incontro che si svolgerà mercoledì 20 novembre alle 9 nell’auditorium del liceo linguistico e delle scienze umane “Ettore Palumbo” di Brindisi e Latiano, diretto dalla docente Maria Oliva, organizzato dall’associazione culturale "Annibale M. Di Francia" di Francavilla Fontana, rappresentata da Cosima Proto.

L’evento dedicato alla XXX Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla trentennale Convezione Onu (1989), promuove un convegno di studi, con riflessioni e testimonianze.

La mattinata di studi offrirà la possibilità di riflettere sui "Diritti dei bambini e degli adolescenti", cittadini di un mondo sempre più globalizzato e connesso, e sui principi educativi di un santo sociale che si è occupato dell'infanzia abbandonata sin dai primi decenni del ‘900: Annibale M. Di Francia, sacerdote, pedagogista, poeta, letterato, giornalista e fondatore.

Interverranno Ernesto Marinò, referente provinciale del Comitato Unicef, Alessandra Augelli, docente di pedagogia interculturale dell’Università Cattolica di Milano, P. Matteo Sanavio Rcj, consultore generale per le Opere educative nel mondo.

Gli alunni delle quinte classi della sede di Latiano del Liceo delle Scienze Umane “Palumbo”, coordinati dai docenti, Carlo Ciracì, Elena d’Amico, Antonella Buongiorno e dal referente del C.ed.ro (Centro Educativo Rogazionista) di Oria, lo psicologo Cesare Martella, illustreranno il loro progetto di ricerca-azione e alternanza scuola-lavoro. Gli studenti hanno condotto delle ricerche su materiale inedito di S. Annibale ed hanno colto la peculiarità di una pedagogia che parte dalla situazione concreta (spesso di disagio) e dall’originale identità dell’educando, che racchiude in sé un progetto personale che va attuato nella storia, con particolare attenzione all’educazione al lavoro ed all’ambiente. L’educatore entra in un rapporto empatico con l’educando e quest’ultimo ha una parte attiva nella costruzione della propria identità.

Gli alunni delle terze classi del 2° I.c. di Francavilla Fontana presenteranno l’esperienza educativa di un missionario rogazionista P. Vito Giorgio Rcj, “Ruanda 1994: diario di un genocidio” nel 25° anniversario, ricordando che nessuno è immune dal virus del razzismo che incita ad eliminare chi diventa un problema; dunque, non solo ricordo e memoria, ma anche monito perché non accada più, né in Ruanda né altrove. Verrà letta l’esperienza educativa di P. Vito Giorgio RCJ, missionario, pedagogista e pianista, nel Paese dalle mille colline.

Il giovane compositore Francesco Vitucci ha musicato “Fior di gratitudine” un sonetto composto da S. Annibale, realizzando un inno che verrà eseguito da Benedetta Matarrelli, pianista, e Rosa Angela Alberga, soprano.

E’ prevista la presenza dell'Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, S.e.r. Mons. Domenico Caliandro e di P. Bruno Rampazzo Rcj e M. Teolinda Salemi Fdz, Superiori generali delle congregazioni fondate da S. Annibale.

Il Convegno, oltre al patrocinio morale della Città e Provincia di Brindisi e della Regione Puglia, ha il patrocinio Anpe (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), membro fondatore della Fepp (Federazione europea dei professionisti della pedagogia) e dell’Apei ( Associazione pedagogisti ed educatori italiani).