La pace e don Tonino Bello: evento formativo al liceo Classico di Brindisi

BRINDISI - Mercoledì 11 dicembre a partire dalle ore 15.30, presso l’Auditorium “Cinzia Zonno” del Liceo Classico Benedetto Marzolla in Via Nardelli n 2, si terrà l’evento formativo sul tema della Pace e su Don Tonino Bello, rivolto ai docenti della Provincia di Brindisi.

Si tratta di un progetto concorso giunto alla seconda edizione, voluto dall’Assessorato alla formazione e al lavoro della Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che coinvolge una Rete regionale di Scuole, in cui l’Iiss Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi rientra insieme ad altre cinque scuole del territorio pugliese, come parte attiva per la realizzazione di azioni formative sul tema “Pace e Accoglienza”, sulla scorta del ruolo da protagonista che il porto di Brindisi con la sua città ha sempre assunto nell’accoglienza, anche nei momenti storici più difficili.

Durante l’incontro, moderato da Raffaele Romano, si susseguiranno gli interventi di illustri relatori, tra cui il Dott. Fabio Zavattaro, Giornalista Rai, Vaticanista, Direttore Scientifico Master in Giornalismo- Lumsa Roma; il Prof. Fabio Pollice Geografo e Rettore Università del Salento; il Dott. Rino Spedicato, Presidente Csv Poiesis Brindisi; la Dott.ssa Sabina Bombacigno per l’Associazione Migrantes Brindisi.