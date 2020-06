San Vito dei Normanni, i giovani scrittori di novelle odierne

SAN VITO DEI NORMANNI- “E se tutto è un sogno che importa? Mi piace continuare a sognare”: si apre con una frase del celebre scrittore cileno scomparso a causa del Covid-19, Luis Sepulveda, il “Decameron ai tempi del coronavirus” dei ragazzi della seconda B della scuola media Buonsanto dell’Istituto comprensivo di San Vito dei Normanni. Una raccolta di novelle dei giorni nostri in cui i 17 studenti non hanno perso il sorriso e neanche la voglia di sognare.

Perché, con molta probabilità, accanto ai medici e infermieri che hanno lottato in prima linea nell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’esercito dei giovanissimi ha dimostrato di essere paziente, di avere tanta buona volontà e spirito di adattamento combattendo con positività e sorrisi il periodo di quarantena forse in modo più rigido rispetto agli adulti. Basti pensare a chi ha dovuto tenersi lontano dai nonni e, a volte, anche dai genitori.

Dunque, come l’allegra brigata di sette ragazze e tre ragazzi che per evitare il contagio della peste nera nel 1348 decide di allontanarsi da Firenze e si rifugia in una villa di campagna, raccontando quotidianamente le loro giornate, così i 17 studenti della seconda B divenendo a turno re o regina, hanno azionato la loro fantasia dando spazio ai sentimenti nero su bianco e affrontando i temi della solitudine, della famiglia, della bellezza, della paura e della libertà.

Le novelle de “Il Decameron ai tempi del coronavirus” sono ambientate nelle case dei giovani studenti che lasciano parlare il cuore, analizzando il mondo intorno a loro e, soprattutto, se stessi a partire dal 25 marzo, dimostrando la voglia di agire, scoprire, conoscere e confrontarsi, anche nelle giornate più grigie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le cinque sezioni del Decameron sono introdotte da opere d’arte, reinterpretate dall’abile mano della professoressa di arte, che, usando acquerelli, collage, pennarelli e inchiostro su acqua, aggiunge colore ai variopinti pensieri dei giovani scrittori.