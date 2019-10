Francavilla Fontana, il primo diario finanziato dal Comune

FRANCAVILLA- Si è svolto giovedì 3 ottobre un incontro tra il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessora Maria Angelotti e una delegazione di studentesse e studenti dei tre Istituti Comprensivi per presentare il diario realizzato per l’anno scolastico 2019/20.

Al centro di questa nuova edizione, la prima interamente realizzata e finanziata dall’Amministrazione comunale, c’è Francavilla Fontana con le sue storie, i monumenti, i personaggi e le tradizioni.

Nelle intenzioni il diario sarà uno strumento di uso quotidiano che allo stesso tempo racconterà di più sui luoghi in cui si vive ogni giorno.

“Questa mattina ho accolto personalmente le ragazze e i ragazzi dei tre Istituti Comprensivi per condividere con loro alcune riflessioni sulla storia della nostra Città e sul senso di questa pubblicazione – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – davanti a me ho visto decine di occhi attenti. Credo che questo sia un segnale importante per la nostra comunità e che ci fa ben sperare per il futuro di Francavilla. Proprio in questa prospettiva – conclude il Sindaco – ho esortato tutti a prendere coscienza che la bellezza è qualcosa che va coltivata e perché ciò avvenga è importante sentirsi pienamente abitanti e non dei semplici residenti.

