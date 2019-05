Ceglie Messapica: una scuola intitolata alla "Preside Lucia Palazzo"

CEGIE MESSAPICA - Un evento storico ed istituzionale coinvolgerà, giovedì 30, la comunità di Ceglie Messapica, con l’intitolazione alla “Preside Lucia Palazzo” del Primo Istituto Comprensivo Statale, guidato dalla dirigente scolastica Rosetta Carlino. Così, con il decreto dell’Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi (n. 4430 del 24 maggio 2019), che ha fatto seguito al parere favorevole della Prefettura di Brindisi, della Società di Storia Patria e della Sovrintendenza, si è concluso un iter iniziato nel 2015, con la proposta dell’intitolazione dell’Istituto (allora guidato dal dirigente Giulio Simoni) da parte del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti.

Una donna, Lucia Palazzo, che si è distinta per il suo alto livello culturale e per le sue innumerevoli virtù morali e professionali. La preside Palazzo, così conosciuta da tutti in paese, ha vissuto ed operato fino alla fine dei suoi giorni (è deceduta il 17-10-2011) a Ceglie Messapica. Coincidenza ha voluto che proprio quest’anno ricorresse il centenario della sua nascita (è nata nel 1919), ma molte altre ancora sono le coincidenze temporali che saranno evidenziate nel corso di un’intera giornata a lei dedicata. Infatti, a cominciare dalla mattina l’intera comunità scolastica, sarà coinvolta da un ricco programma che prenderà il via con la scopertura delle targhe riportanti la nuova denominazione e che saranno posizionate nei vari plessi (“Fratelli Grimm”, “Montessori”, “Rodari”, “E. De Amicis” e “G. Pascoli”).

Un corteo accompagnato dalla musica animerà le vie dalla città per raggiungere, poi, il plesso scolastico “E. De Amicis” dove, alle ore 11.15, si darà vita alla cerimonia conclusiva della mattina. L’evento continuerà, poi, presso il Teatro Comunale nel pomeriggio, quando alle ore 17.00 si darà vita ad una cerimonia alla quale prenderanno parte autorità civili, militari e religiose. Per l'occasione, dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Rosetta Carlino, del prefetto di Brindisi Umberto Guidato, del sindaco Luigi Caroli e de sottosegretario di Stato al Miur Salvatore Giuliano (in videoconferenza), interverranno Agata Scarafilo e Nicola Santoro, autori del volume

"La preside Palazzo - Vita di una lungimirante intellettuale del Sud", il presidente Giacomo Carito, della Società di Storia Patria, gli storici Gaetano di Thiène Scatigna Minghetti e Michele Ciracì e il poeta Damiano Leo. Inoltre, saranno presentati, per la prima volta, il logo e il sito scolastici identificativi della nuova intitolazione scolastica. La serata sarà altresì allietata dagli intermezzi musicali a cura del Conservatorio Tito Schipa (sezione di Ceglie Messapica) e del "Pascoli Ensable", oltre che dalle interpretazioni di scritti e poesie in vernacolo cegliesi a cura degli alunni e delle alunne del Istituto Comprensivo Statale "Preside Lucia Palazzo".