Metodo Montessori: al quartiere Perrino l'inaugurazione di una sezione

BRINDISI – Martedì 28 gennaio, alle 9, presso la Scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo “Centro 1” di via Ofanto – Brindisi, si inaugura la sezione ad indirizzo Montessori. “La sezione a indirizzo differenziato Montessori è il frutto di un lungo percorso partecipato durato tre anni, che porterà i bambini a crescere in modo naturale”. Si legge in una nota di presentazione dell’inaugurazione pubblicata sulla pagina internet della scuola.

“E’ il bambino “il maestro” e la scuola è stata strutturata in funzione dell’auto-sviluppo del bambino. L’ambiente è accogliente con mobili e oggetti modellati sulle misure e sulle esigenze dei bambini che si organizzano da soli in totale armonia e pace, e la concentrazione nasce, dalla libera scelta”.

“E’ il bambino che sceglie il materiale secondo un proprio bisogno interiore. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla disponibilità e all’impegno della dirigenza scolastica, e delle docenti – tutte in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Opera nazionale Montessori che sta avendo un ruolo fondamentale in questo percorso, alla collaborazione dei genitori, alla volontà dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Amministrazione comunale, che hanno investito nel quartiere dandogli una grande possibilità di crescita su cui costruire un cambiamento. Vi aspettiamo per dare Inizio alla nostra sezione Montessori. I sorrisi e la felicità dei nostri bambini sono il miglior ringraziamento per tutto il percorso fatto. Aiutiamoli a fare da soli !”

Il 24 gennaio scorso è stata inaugurata la prima scuola Montessoriana di Brindisi: si tratta del plesso Pizzigoni dell’Istituto comprensivo Cappuccini.