Un successo la Notte delle muse al liceo Artistico-Musicale di Brindisi

BRINDISI - Il Liceo Artistico Musicale Simone Durano di Brindisi registra ancora una volta un grande successo con la terza edizione della Notte delle Muse, manifestazione attuata in contemporanea con altri istituti artistici della Regione, con alcuni dei quali durante la serata si è anche tenuta la diretta Skipe.

Numerosissime le presenze di visitatori arrivati da Brindisi e provincia che hanno potuto apprezzare l’entusiasmo e la creatività connaturate in uno spettacolo artistico culturale, frutto del lavoro degli studenti sotto lo sguardo vigile dei loro docenti.

La Dirigente scolastica prof. Ssa Carmen Taurino ha aperto la serata dando il benvenuto e ringraziando l’ampio pubblico e in particolare le autorità presenti: il Sindaco, nonché presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, il colonnello Vittorio Carrara comandante dei Carabinieri di Brindisi, la direttrice del Museo archeologico provinciale "Francesco Ribezzo" Emilia Mannozzi.

L’orchestra integrale del Liceo Musicale ha accolto il pubblico eseguendo il brano Abba Gold, un medley di quattro canzoni del leggendario gruppo svedese ABBA, , diretta dal Prof. Antonio Bagnato e accompagnata dalla corale della Prof. Ssa Chiara Liuzzi: l’esecuzione è stata parte da una divertente intervista in lingua inglese, un collegamento ‘speciale’ con la ‘BBC’ dell’inviato speciale Blake Connor Joseph e di Missere Maria Celeste, alunni del Liceo Musicale, a dimostrazione di una preparazione di qualità che va oltre le discipline prettamente musicali.

Tema conduttore della serata il cinema:“Un percorso creativo attraverso i film celebri del cinema italiano e internazionale”, che si intreccia con altri ambiti espressivi quali la poesia, la storia, l’inglese, il teatro, la musica, come le note delle colonne sonore. Scene che suscitano sensazioni uniche, che come ha sottolineato il rappresentante di istituto Gerardo Coppola “fanno vibrare le corde dell’anima”.

Gli ambienti dei tre piani del Liceo si sono trasformati in tanti ‘set’ cinematografici, davanti allo sguardo curioso e ammaliato del pubblico, che ha apprezzato i costumi, le scenografie, le ambientazioni, tutte interamente ideati e realizzati dagli studenti. Nei corridoi dei tre piani della scuola le avvincenti comparse in costume hanno accompagnato il pubblico aprendo alle performances che si svolgevano nei diversi ambienti. Partendo dal cinema fantasy, il viaggio si apriva con la rappresentazione di Harry Potter, e proseguiva verso il fantastico mondo di Coraline, nell’esistenza alternativa di questa intrepida bambina che cerca di sconfiggere la cattiva megera. Il tutto allietato dagli intramezzi musicali eseguiti dagli alunni del liceo musicale e da affezionali ex alunni del liceo, che ben volentieri tornano nella scuola che tanto ha dato loro.



La serata è stata anche occasione per inaugurare i nuovi e dotati laboratori informatici finanziati con il progetto FESR PON FSE 2014-2020 Blended Concept Lab, e la nuova veste della Sala concerti dell’Istituto, resa ancora più funzionale ed elegante dall’installazione di pannelli fonoassorbenti di ultima generazione e di innovativo design.

La Dirigente Prof. Ssa Carmen Taurino e il Sindaco Riccardo Rossi hanno provveduto al taglio del nastro. Il secondo piano del liceo è stato dedicato a due film celebri Forrest Gump, performance particolarmente accattivante che ha catturato i presenti trasportandoli in una dimensione immaginifica. E The Blues Brothers, commedia musicale messa in scena degli alunni del liceo musicale: impeccabile il loro stile caratterizzato dai vestiti scuri, dal cappello e dai proverbiali Ray-Ban Wayfarer, travolgente il loro ritmo che ha fatto ballare tutto il pubblico sulle note di Everybody needs somebody.



Nell’aula “Gigante” ha avuto luogo anche il collegamento Skipe con il Liceo artistico dell’IISS De Ruggieri di Massafra e con l’ I.I.S.S. De Nittis di Bari, Scuola Capofila della Rete Regionale dei Licei Artistici, che celebravano in contemporanea la Notte Bianca: ospiti speciali il Governatore della Regione Michele Emiliano, Flaminia Giorda, Ispettrice MIUR per l’istruzione artistica nazionale, Giuseppina Lotito, Dirigente dell'Ambito Territoriale di Bari e di Brindisi. Attraverso il collegamento i tre istituti hanno socializzato le linee programmatiche della “notte bianca” evidenziando una condivisione di intenti davvero speciale.

Non poteva mancare il genere thriller con il film che ha segnato la storia del cinema italiano, che valse a Dario Argento il titolo di "erede" di Alfred Hitchcock: Profondo Rosso. E prima ancora di entrare nel vivo della drammatizzazione del film, impressionanti creature hanno condotto il pubblico nell’atmosfera tetra e angosciante tipica del thriller e dell’horror destando sussulti e incredibile suspense.

Procedendo nel percorso il pubblico è stato catapultato nel capolavoro di Francis Ford Coppola, Il Padrino, dove, da cornice alla drammatizzazione del film, un ensamble di violini ha deliziato il pubblico intonando la colonna sonora dell’omonimo film che nel 1972 ricevette l’oscar, The Godfather di Nino Rota. A Federico Fellini, di cui si celebra il centenario della nascita, è dedicato il finale del percorso nella cinematografia messo a punto dal Simone Durano, per ricordare il Maestro del cinema che ha reso l'Italia famosa in tutto il mondo come il paese della Dolce Vita.

Emozione, entusiasmo e passione erano palpabili in tutti gli studenti che, con talento e tanta dedizione, hanno regalato una serata di grande spessore artistico culturale. Sicuramente l’impegno profuso per la buona riuscita della serata a livello artistico musicale, ma anche per la buona organizzazione dell’evento, è stato ampiamento riconosciuto dagli apprezzamenti di tutti i visitatori, che sono rimasti sbalorditi da un spettacolo affascinante e qualitativamente elevato, per il quale la stessa Dirigente Prof. Ssa Carmen Taurino nei saluti finali, non ha mancato di elargire parole di encomio a tutti gli studenti soprattutto, ai professori e a tutta la comunità scolastica, che con questo evento hanno permesso ancora una volta alla scuola di aprirsi al territorio.

