BRINDISI - Dopo la sosta estiva, la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi riaccende i motori in vista del nuovo anno accademico. Nei giorni 27, 28 e 29 settembre, dalle 17 alle 20, è in programma “Open Day alla Scuola di Musica Frescobaldi”, iniziativa destinata in primis ai nuovi visitatori per conoscere da vicino una realtà attiva da ventisei anni sul territorio nell’ambito della formazione musicale. Tutti i docenti dello staff Frescobaldi saranno disponibili per spiegare le peculiarità degli strumenti di pertinenza e per fissare una lezione prova nei giorni successi.

“E’ nostro interesse che la scelta di ogni nuovo studente non sia frutto del capriccio di un momento, ma sia ponderata dopo aver vagliato tutte le possibilità – spiega il direttore della Frescobaldi Camillo Fasulo – per questo motivo vogliamo aprire la Scuola a 360 gradi in maniera che tutti possano farsi un’idea precisa dei vari corsi. Oltre alla lezione prova, daremo ai nuovi la possibilità di assistere agli incontri tra docenti e vecchi allievi senza alcun impegno. Il compito dei nostri insegnanti è finalizzato a impartire lezioni di tecnica e teoria musicale e, allo stesso tempo, ad accrescere il bagaglio degli allievi con lo spirito creativo, il rigore, la logica e la sensibilità che questa straordinaria arte può sviluppare. La scommessa della Frescobaldi si rinnova ancora per “intercettare” al meglio la passione di molti giovani brindisini e della provincia”.

Da più di 50 anni, Yamaha è impegnata nello sviluppo di corsi musicali destinati ad allievi di tutte le età. Dal 1993, la Scuola di Musica “Girolamo Frescobaldi” diffonde la cultura musicale utilizzando e collaborando con tutte le espressioni artistiche operanti nel territorio di Brindisi. Oltre a far parte del circuito Yamaha Music School, la Scuola Frescobaldi è l’unica a Brindisi convenzionata con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di formazione per l’ammissione ai corsi dello stesso Conservatorio. Tutte le informazioni sui corsi, attività in programma e costi saranno fornite durante lo svolgimento dell’iniziativa. Per fissare un appuntamento è possibile chiamare i numeri 339.1307270 / 388.9266741 o visitare il sito internet www.scuolafrescobaldi.it.