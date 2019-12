Mesagne, Open day dell’istituto commerciale

MESAGNE- L’istituto tecnico economico “Epifanio Ferdinando” di via Damiano Chiesa, domenica 15 dicembre (dalle 10 alle 12), sarà aperto a genitori e studenti di terza media per aiutare le famiglie verso una scelta consapevole dell’indirizzo di studio nella Scuola Secondaria Superiore. Docenti, studenti e dirigente scolastico saranno a disposizione per presentare la scuola e l’offerta formativa dei vari indirizzi (Informatico e Turistico/Linguistico). Sarà l’occasione per mostrare e descrivere le varie iniziative che caratterizzano la scuola: laboratori di informatica, grafica computerizzata, stampa 3d, robotica, certificazioni, laboratori di lingue, impresa scolastica, alternanza scuola/lavoro e progetti vari. La scuola resterà aperta anche a gennaio e le famiglie interessate potranno disporre del personale di segreteria e dei docenti per effettuare l’iscrizione on-line.