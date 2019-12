Mesagne, Open Days del Coreutico “E. Ferdinando”

MESAGNE- Il liceo coreutico “E. Ferdinando” sarà aperto nelle domeniche del 15 gennaio 2019, 12 gennaio e 19 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Sarà un’occasione unica per incontrare i nostri docenti e vedere le nuove bellissime aule di danza.

Inoltre per tutti i ragazzi delle scuole medie interessati alla danza continuano le lezioni gratuite il sabato pomeriggio con i docenti del Liceo Coreutico dalle 15 alle 17. Le prossime lezioni saranno: l’8 e il 29 febbraio, il 21 marzo e il 18 aprile 2020. Sabato 25 gennaio dalle 17 la scuola organizza un Open Night, di cui saranno dati dettagli in seguito.

Il Liceo Coreutico offre una speciale opportunità per tutti quei ragazzi che studiano danza e vogliono conseguire un diploma di maturità affine alle proprie attitudini.