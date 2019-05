"Piccoli artisti crescono" alla scuola San Giovanni Bosco

BRINDISI - Giovedì 23 maggio 2019 si è concluso il progetto “Piccoli artisti crescono”, organizzato dalle docenti della scuola d’infanzia San G. Bosco dell’I. C. Santa Chiara di Brindisi, con la mostra nel giardino del plesso alla presenza di genitori e nonni. Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini al gusto estetico, effettuando un percorso di scoperta delle opere d’arte per trarne emozioni e sensazioni, ma anche spunti per attività.

Il percorso è partito dall’osservazione spontanea e anche guidata delle opere d’arte dei pittori come Munch, Kandinsky, Chagall, Van Gogh, Mirò… la cui arte fatta di un uso originale del colore, del materiale e degli oggetti, è particolarmente in sintonia con la creatività e la fantasia del mondo-bambino. Sono state raccontati, in maniera molto semplice e veloce, come si racconta una storia, gli aspetti caratterizzanti delle loro vite come il luogo dove sono vissuti e come essi facevano arte. Li dove possibile sono state mostrate immagini, come quello che riprendeva Klimt alle prese con la sua pittura fatta di cerchi concentrici di vari colori che, come si può immaginare, li ha molto colpiti e anche ispirati.

Il famoso studioso statunitense: “Howard Gardner” ha paragonato le attività grafico- pittoriche del bambino a quelle degli artisti: è vero infatti, che i disegni dei bambini sono molto simili ai capolavori dell’arte pittorica contemporanea, con la differenza che l’arte dei bambini non scaturisce da una creatività pronta immancabilmente a mettersi in moto ad ogni situazione, come avviene nei pittori, ma si rivela soltanto quando può avvalersi di situazioni educative favorevoli e motivanti, di stimoli, di mezzi adeguati che sollecitano a ricercare e sperimentare tecniche diverse.

Anche i bambini come gli artisti, elaborano, costruiscono, dipingono, disegnano, modellano, fanno collage, cercano di rappresentare i molteplici aspetti della realtà che ci circonda. A conclusione di questo progetto possiamo dire che le emozioni che hanno suscitato in grandi e piccini la mostra dei piccoli artisti ha sicuramente ripagato gli sforzi e l’impegno dato. Le maestre: Giovanna, Rosaria e Maria

