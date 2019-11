Majorana, ingresso posticipato: "Entusiasmanti i risultati della sperimentazione"

BRINDISI – Prestazioni psico-attenzionali migliori, tempi di risposta più rapidi, valutazioni scolastiche in miglioramento. Sono positivi i risultati dell’ingresso posticipato a scuola sperimentato lo scorso anno all’Iiss Majorana di Brindisi. Il preside dell’istituto scolastico, già sottosegretario al Miur, Salvatore Giuliano, ha condiviso sul suo profilo Facebook i dati statistici elaborati dal professor Luigi De Gennaro, dell’università La Sapienza di Roma.

Tre i principali (“e entusiasmanti”, aggiunge Giuliano) risultati della sperimentazione.

“Contrariamente all'osservazione che più tipicamente si solleva (‘se si consente loro di andare a scuola più tardi andranno ancora più tardi la sera a dormire’) nella figura in basso si osserva come costantemente gli studenti con orario posticipato dormivano di più rispetto ai livelli precedenti l'inizio dell'anno scolastico”.

“Durante il giorno chi ha posticipato l'orario di inizio delle lezioni ha delle prestazioni psico-attenzionali migliori, che indicano un consistente aumento della vigilanza. Nella figura in basso si osserva chiaramente come questi studenti abbiano tempi di risposta sempre più rapidi”.

“Alla fine dell'anno scolastico, le valutazioni scolastiche indicano un miglioramento rispetto all'inizio dell'anno solo nella classe che posticipava l'inizio delle lezioni. Quello che indica la terza figura deve essere considerato alla luce del fatto che il livello di partenza delle due classi non era identico. Solo grazie alla partecipazione alla sperimentazione il livello di rendimento diventava equivalente all'altra classe a fine anno.”

“Per quanto preliminari – conclude Giuliano - i risultati del progetto, unico in Italia (e unici i risultati per ampiezza e chiarezza degli effetti ottenuti) indicano univocamente come anche una sola ora di posticipo nell'inizio delle lezioni (A) garantisca più sonno; (B) aumenti i livelli di attenzione a scuola; e (C) incrementi il rendimento scolastico”.

