Progetti Erasmus: i risultati del Majorana

BRINDISI- L’incontro finale di disseminazione del Progetto Erasmus Plus “Ad Majorana ... in Europe!”, che ha coinvolto 26 componenti dello staff di istituto, fra i quali 23 docenti, si terrà sabato 22 febbraio alle 17 nell’aula magna dell’Iiss. “E. Majorana” di Brindisi. Il fitto programma prevede la presentazione dei risultati conseguiti alla presenza delle autorità cittadine, delle associazioni culturali, dei giornalisti, dei genitori, dei docenti e di tutti coloro i quali desiderino condividere un’esperienza di spessore sociale quanto culturale.

Nel corso dell’evento il gruppo degli studenti coinvolti nei Progetti Erasmus Plus in svolgimento ‒ “Mission”, “Union solar system via Geogebra”,”Swot Scouts” ‒ darà informativa sulle attività nelle quali sono impegnati.

Inoltre, sarà previsto un «angolo degustazione» grazie al quale agli ospiti saranno offerte pietanze tipiche dei paesi partner dei Progetti Erasmus Plus in cui l’I.i.s.s. “E. Majorana” di Brindisi è coinvolto, ossia Finlandia, Croazia, Macedonia, Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo e Turchia.