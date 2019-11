Al Fermi-Monticelli la prima lezione del progetto “Sustainability Seminars”

Ieri, martedì 26 novembre 2019, presso il Liceo Scientifico & European High School “Fermi-Monticelli” si è svolta la prima lezione del progetto “Sustainability Seminars” con la relazione del Professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica, del politecnico di Bari, Dino Borri.

Il professore durante la sua esposizione ha analizzato le origini del termine “sostenibilità”, citando le quattro intellettuali e attiviste che nel corso degli anni hanno contribuito maggiormente allo sviluppo e sensibilizzazione di tale tematica: Gro Brundtland, 1987, Rachel Carson, 1962, Berta Caceres, 2016, Greta Thunberg, 2019, descrivendo le varie fasi di crisi ambientale che si sono succedute negli ultimi 50 anni.

L’obiettivo della lezione era quello di trasmettere agli studenti un maggiore supporto scientifico e nozioni storiche, sul tema della sostenibilità, per guidarli alla stesura del lavoro finale in cui descriveranno la loro idea di sostenibilità attraverso la proposta di progetti o buone pratiche da applicare sul territorio e/o nella propria scuola.

Alla fine della lezione gli studenti sono stati invitati a compilare un questionario pubblico sul tema del rischio alluvioni a Brindisi (qui riportato il link, invitando i cittadini a dire la loro https://rischioalluvionebrindisi.webnode.it/).

Gli organizzatori, Livia Dell’Anna, Dino Borri e Alberto Liaci commentano: “Siamo molto felici delle numerose adesioni, sia da parte dei relatori universitari che dei dirigenti e docenti delle scuole, al progetto. Contiamo di costruire una piattaforma a sorgente aperta - “open source” - tra le scuole, i docenti e le università, dove saranno condivise tutte le proposte realizzate dagli studenti, le buone pratiche già in uso (e poco conosciute) avviate nelle scuole e comuni, il materiale didattico, formativo e informativo raccolto durante il progetto. Con lo scopo di realizzare i progetti/proposte vincenti per lo sviluppo di Brindisi”.

In fine si ricorda il Quarto Sciopero Globale per il Clima indetto per questo Venerdì 29/11/19 con partenza alle 9:00 dalla stazione ferroviaria.

Gallery