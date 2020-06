Niente tasse per universitari fuori sede di rientro che iscrivono in Puglia

Approvato oggi 11 giugno dalla giunta regionale un nuovo intervento finalizzato a facilitare il rientro presso le Università pugliesi degli studenti fuori sede. La misura approvata oggi tende a sgravare dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ex articolo 32 della legge regionale 18/2007) e delle tasse universitarie gli studenti iscritti per l’anno accademico 2019-20 presso una Università o Afam (Alta formazione artistica e musicale) fuori regione.

La misura riguarda coloro che decidano di trasferire la propria iscrizione per l’anno accademico 2020-21 in una delle università o Afam con sede amministrativa nella Regione Puglia. La delibera stabilisce altresì che l’intervento sia attuato dall’Agenzia regionale per il Diritto allo studio universitario Adisu - Puglia, anche attraverso accordi con gli atenei e le Afam pugliesi, mediante avviso sportello fino ad esaurimento delle risorse, sulla base delle indicazioni dettate dal provvedimento di giunta nonché da eventuali ulteriori indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Taranto corso di laurea e Alta scuola di Medicina e Chirurgia

Sempre in tema di alta formazione, la giunta regionale ha individuato la Asl Taranto quale soggetto attuatore dell’intervento “Scuola di Medicina e Chirurgia nell’ex sede della Banca d’Italia di Taranto” affinché questa possa procedere all’acquisto dell’immobile dalla Banca d’Italia e successivamente al restauro e riuso per le finalità di formazione e ricerca per le discipline mediche e sanitarie. Con la stessa delibera, la giunta ha approvato il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, la Asl Taranto e l’Università degli Studi di Bari per l’attivazione del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’edificio ex sede della Banca d’Italia a Taranto.