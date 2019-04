Università: vi aiutiamo a orientarvi tra le diverse facoltà

La scelta della facoltà è un passo fondamentale nella propria vita; una decisione che va presa per tempo e non all’ultimo momento seguendo magari un amico o un compagno di classe. Dopo la maturità, ecco alcuni consigli che vi aiuteranno nella scelta della Università più adatta a voi.

Quale università scegliere: predisposizioni ed interessi

Il primo elemento da considerare sono le nostre predisposizioni e gli interessi personali. È fondamentale scegliere una facoltà seguendo non solo i nostri sogni, ma anche le nostre attitudini per cui vi vengono in aiuto i test attitudinali, quiz facilmente reperibili anche online che permettono di capire quali sono le nostre inclinazioni per un determinato campo e anche i nostri limiti.

Iscrizione all'Università: il mondo del lavoro

Nella scelta della giusta facoltà è importante anche tenere in considerazione il mondo del lavoro. Valutazione non facile, per questo motivo viene in aiuto l’enorme banca dati di AlmaLaurea che riporta la situazione occupazionale dei laureati degli ultimi anni. Dati, suddivisi anche su base geografica, che ci consentono di conoscere quali sono le Università e le lauree più richieste dalle aziende.

Scelta della facoltà: raccogliere il maggior numero di informazioni

Oggi su Internet o sui numerosi testi dedicati è possibile trovare tutte le informazioni sulle varie facoltà presenti in Italia. Dati di ogni genere come le materie di studio, i laboratori presenti, le attività secondarie, i test d’ingresso e molto altro ancora. Il punto di partenza è il sito del Ministero dell’istruzione, inoltre tutte le università italiane hanno, ovviamente, dei siti ufficiali che ci permettono di conoscere altre informazioni come, ad esempio, la posizione delle varie sedi e le borse di studio offerte agli studenti.

Università: porte aperte e tour guidati

L’ultimo passo è una visita all'Università scelta. Le varie facoltà organizzano ogni anno delle giornate “porte aperte” con tour guidati e incontri con professori, laureandi e laureati. Un contatto diretto utile per valutare le strutture e i servizi offerti, i rapporti con le aziende, stage o tirocini e altro ancora.

Quale università scegliere: i testi più venduti sul web

Quale università? Anno accademico 2019-2020. Guida completa agli studi post-diploma

Dall'Università al Lavoro 2: Una scelta consapevole per costruire il tuo futuro

Alpha Test. Ingegneria. Kit completo di preparazione

Alpha Test. Cultura generale. 5000 quiz

Università Salentine

Università del Salento

Università degli Studi Aldo Moro- Bari, sede di Brindisi -Via Piave 4 info 0831 510226