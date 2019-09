Cambiamenti climatici: assemblea pubblica Fridays for Future

Come ogni venerdi, Fridays for Future Brindisi incontra la cittadinanza per parlare di cambiamenti climatici, tema particolarmente sensibile nella nostra città: "dai tre megagasdotti in arrivo in Contrada Matagiola, dietro Sant’Elia, con Tap e Interconnessione Snam già in avanzata fase di costruzione, dai nuovi progetti di centrali a turbogas di Enel a Cerano e di A2A a Brindisi Nord, dai nuovi progetti di megafotovoltaico per centinaia di ettari presentati per Contrada Vaccaro, rubando suolo all’agricoltura - si legge in una nota del movimento - dalle banchine di Costa Morena dove l’ex Ilva vorrebbe far approdare decine di quintali di carbone per poi trasportarli via camion a Taranto, visto che Ilva ha il suo porto sequestrato dalla magistratura, alla deforestazione del Salento, che qui sono foreste di ulivi, che la neo ministra vorrebbe eradicare per “rigenerare il paesaggio”: tutti nuovi progetti fossili e deforestazioni che vanno contro le indicazioni del protocollo di Parigi e degli obiettivi di Agenda 2030 sottoscritti anche dall’Italia, anche alla luce delle ultime raccomandazioni dell’Ipccdi ottobre 2018".

"Proprio ieri - si legge ancora nel comunicato - tutte le associazioni brindisine si sono incontrate presso la sede Csv Poiesis Brindisi per organizzare il Global Climate Strike, lo sciopero mondiale per il clima del 27 settembre anche a Brindisi. Molti sindacati, associazioni e scuole hanno già dato la loro adesione. Molte cose si stanno già muovendo: il Comune di Torchiarolo ha dichiarato l’emergenza climatica due mesi fa, il Comune di Brindisi dovrà discuterne nel prossimo consiglio comunale, i docenti e studenti dell’IISS Ferdinando di Mesagne due giorni fa hanno dichiarato l’emergenza climatica. Tante le iniziative a favore del clima nelle prossime settimane nel brindisino".