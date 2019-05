Francavilla Fontana: bando per tre aree da adibire a dog park

FRAMCAVILLA FONTANA - L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana, acquisiti i pareri favorevoli degli uffici preposti, sta redigendo un bando per la concessione a privati di aree verdi della città allo scopo di creare tre dog park.

I privati che avranno in concessione l’area dovranno adibirla con attrezzature idonee alla presenza degli animali. All’interno del parco potrà essere collocata una attività commerciale o di servizio rivolta agli amici a quattro zampe.

Si tratterà di tre parchi declinati totalmente alle esigenze di padroni e cani che potranno svolgere all’interno dell’area passeggiate ma anche attività ludiche. I parchi saranno ovviamente fruibili da qualsiasi cittadino, anche non possessore di cane.

Grazie alla creazione di questi tre spazi i padroni non saranno più costretti a portare i loro amici animali in centro città. In questa maniera si auspica di ridurre drasticamente la presenza di deiezioni canine dai marciapiedi da cui, nonostante le sanzioni presenti, continuano a non essere raccolte da qualche padrone incivile.

I dog park saranno collocati in tre aree strategiche della città in modo da consentire un agevole accesso a tutti i cittadini possessori di cani e non solo.