Confagricoltura Brindisi, Bruno: "Prioritario un piano nazionale di rilancio"

BRINDISI - Fare fronte comune a difesa della Puglia e del suo grande patrimonio agricolo che conta, oggi, un lavoratore su tre impiegato, proprio, in agricoltura. Ma la Puglia agricola deve fare i conti con una serie di criticità: da una lato la rinuncia a oltre 142 milioni di euro del Psr 2014-2020, la questione Xylella che ha martoriato, in modo particolare, il Salento senza che si intravveda ancora una soluzione definitiva, la perdita di oltre 3 mila posti di lavoro nel comparto agricolo secondo i dati Inps ( 201-2018), nonchè, su scala nazionale, il costo di produzione di olio d'oliva ( per kg) che vede l'Italia attestarsi a 3,95 euro a differenza della Spagna o della Tunisia che viaggiano al di sotto delle 3 euro ( dati elaborazioni Coi). Di questi temi abbiamo parlato con Antonello Bruno, presidente provinciale di Confagricoltura.