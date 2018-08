Busta di rifiuti spiaggiati per un caffè gratis: l'idea della modella Tanya Gervasi

Un progetto di comunità pensato dalla modella di fama internazionale Tanya Gervasi e al quale il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha subito aderito.

L’idea è che chiunque, durante la propria permanenza in Riserva, riempia una busta di rifiuti spiaggiati e la porti al lido dell’area protetta, presso la spiaggia di Punta Penna Grossa, riceva in cambio un caffè gratis. Un gesto simbolico, volto ad esprimere il sentimento di gratitudine provato dal popolo di Torre Guaceto verso i fruitori virtuosi. Questo perché ad offrire i caffè non ci penserà il Consorzio gestore, bensì gli stessi utenti dell’area protetta.

“Io vengo in Riserva tutte le estati da circa 10 anni – ha raccontato Tanya –, questa volta sono arrivata ormai da un paio di settimane e ogni mattina, partendo da Punta Penna Grossa, raccolgo i rifiuti che trovo durante le mie passeggiate in spiaggia. Questo perché il mare porta sulla battigia tutto ciò che viene disperso anche molto lontano e capisco che il Consorzio da solo non può farcela”.

Tanya è da esempio per quanti raggiungono le spiagge della Riserva per qualche ora di relax.

“Una volta, mentre stavo raccogliendo degli oggetti in spastica lungo la spiaggia – spiega la modella -, un uomo mi ha chiesto perché lo stessi facendo e di evitarmi la fatica perché tanto c’erano operatori addetti che avrebbero fatto quel lavoro. Ma al signore ho risposto che sbagliava, perché tenere pulita la Riserva e proteggerla da comportamenti che la danneggiano deve essere compito quotidiano di ciascuno di noi. E devo dire che ci sono tante persone che, come me, raccolgono i rifiuti”.

Da qui l’idea nata osservando il contesto Torre Guaceto e subito lanciata da Tanya sul suo blog.

“Ho ideato la campagna ‘Plastic x coffe’ per il desiderio di ringraziare chi raccoglie i rifiuti in spiaggia e li porta al bar di Penna Grossa per lo smaltimento a cura del Consorzio e ho deciso di farlo offrendo 20 caffe a coloro i quali riempiranno almeno una busta. Quando questi saranno esauriti, un altro utente potrà offrirne altri 20 a chi, come me e lui, si adopera per tenere pulita la Riserva. Potenzialmente, questa iniziativa potrebbe andare avanti all’infinito. E se così fosse, ne guadagneremmo tutti: il mare, le spiagge, le persone e l’ente gestore della Riserva”.

Bellissima e molto sensibile alle problematiche ambientali legate all’inquinamento, Tanya ha toccato con mano quanto possa essere nocivo l’impatto creato dall’uomo sulle aree naturali e quanto gli animali marini, come le tartarughe curate presso il Centro Recupero dell’area protetta, rischino la vita ogni giorno a causa dei rifiuti gettati in mare o che ad esso arrivano.

Da modella a modello di uno stile di vita sostenibile.

“Ringrazio Tanya – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Mario Tafaro - con l’auspicio che il suo comportamento diventi un esempio da seguire per quanti amano e hanno a cuore la conservazione e lo sviluppo della Riserva”. “Il mio è un semplice gesto di gratitudine – ha chiuso la ragazza -spero incentivi chi ama Torre Guaceto a proteggerla attivamente”.