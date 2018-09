Camminata tra gli olivi a Fasano tra scoperte e degustazioni

FASANO - Anche Fasano ha aderito alla seconda edizione della Camminata tra gli olivi, in programma domenica 28 ottobre 2018. Quest’anno oltre 120 città in tutta Italia hanno raccolto l’invito dell’associazione nazionale Città dell’Olio allestendo la propria passeggiata (dai due ai cinque chilometri) arricchita da incontri, itinerari, degustazioni, nella cornice di un evento che con la prima edizione si è subito trasformato in un driver turistico nazionale.

L’esperienza in Puglia coinvolge i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Bitetto, Bitonto, Castellana Grotte, Corato, Ruvo di Puglia, Sannicandro di Bari e Trinitapoli in provincia di Bari, Andria in provincia di Barletta-Andria-Trani,Caprarica di Lecce, Melendugno, Presicce e Uggiano La Chiesa in provincia di Lecce, Carpino, Torremaggiore e Vieste in provincia di Foggia e Fasano in provincia di Brindisi. L’esperienza in Molise coinvolge i Comuni di Campomarino in provincia di Campobasso, del Comune di Venafro e del Parco regionale storico agricolo dell’olivo di Venafro in provincia di Isernia.

Ognuno ha selezionato un percorso tra gli olivi con caratteristiche unichedal punto di vista storico e ambientale, che documentano il fascino di una produzione indissolubilmente legata a dimore storiche, frantoi e borghi di fascino immutato nel tempo.

“Il successo dell’edizione 2017, la prima giornata nazionale dedicata alla produzione olivicola, che ha avuto migliaia di partecipanti è un incentivo a rafforzare l’impegno per la valorizzazione dell’olio di qualità - sottolinea il presidente dell'Associazione nazionale Città dell'Olio Enrico Lupi – L’anno del cibo italiano ci offre un palcoscenico privilegiato per far conoscere e diffondere la cultura millenaria dell’olio nel mondo”.



