Carovigno: il premio "5 gocce Bibenda" all'olio d'oliva di Pietrasanta

CAROVIGNO - L'azienda agricola pugliese Pietrasanta di Carovigno, conquista le "5 gocce" sulla guida Bibenda 2020 della Fondazione italiana sommelier rientrando tra i migliori oli d'Italia nella categoria aziende ed oli d'eccellenza. Nella guida di Bibenda sono inserite le migliori aziende italiane produttrici di olio extravergine di oliva di qualità. In particolare in quella del 2020 saranno inseriti 27 mila vini di 2.131 aziende agricole, oli, grappe e 2 mila ristoranti di qualità, tutti rigorosamente italiani.

Con l'olio evo monocultivar di Picholine Karpene limited edition, l'azienda Pietrasanta di Carovigno segna un record, infatti, questo olio evo, prodotto per il secondo anno consecutivo ha già ottenuto lo scorso anno il medesimo riconoscimento delle "5 Gocce Bibenda" , il premio "Due Foglie Gambero Rosso" per la guida oli d'Italia 2019 e sempre nel 2019 il Silver Medal Evo International Olive Oil Contest Iooc.

"Siamo orgogliosi di promuovere il nostro olio d'eccellenza pugliese dal suo profumo inebriante - affermano dall'azienda - che nasce sulle colline di Carovigno a 400 metri dalla mare e siamo felici che sia apprezzato in tutto il mondo perché unico. In purezza al naso presenta un fruttato intenso, con sentori nettamente erbacei, in bocca dà il meglio di sé, con un amaro e un piccante potenti e persistenti."