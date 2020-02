Francavilla Fontana: 180mila euro per la manutenzione del verde pubblico

FRANCAVILLA FONTANA - Sono in fase di chiusura le procedure di gara relative al verde pubblico cittadino con un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione Comunale di 180 mila euro. Le somme stanziate saranno destinate per 80mila euro alla potatura degli alberi presenti sul territorio urbano, comprese le aree esterne agli edifici scolastici, per 60mila euro allo sfalcio dell'erba e 40mila euro alla manutenzione straordinaria del verde nella Villa Comunale.

“Stiamo investendo 180 mila euro per la manutenzione del verde – dichiara l’Assessore al Verde Pubblico Antonio Martina – si tratta di interventi importanti che ci consentiranno di garantire il decoro e mettere in sicurezza il verde presente sul territorio urbano. Inoltre si completerà la rinascita della Villa Comunale che, oltre alla ripavimentazione, potrà godere di un verde più pulito e curato. La cifra investita rappresenta un fatto inedito per Francavilla, basti pensare che nel 2017 la somma stanziata per la manutenzione del verde pubblico ammontava a 60 mila euro. Nel giro di tre anni abbiamo praticamente triplicato l’investimento. Al momento del nostro insediamento abbiamo trovato una situazione con enormi criticità. Tutto questo ci ha costretto ad operare in una situazione emergenziale. Da quest’anno possiamo cominciare ad avviare una programmazione sistematica che permetterà una manutenzione costante, eliminando le situazioni di disagio.”

Novità in arrivo anche per il nodo manutenzione ordinaria. Al giardiniere comunale nei prossimi mesi saranno affiancati nuovi collaboratori tra i percettori del reddito di cittadinanza. L’Ambito Territoriale presieduto da Giuseppe Bellanova nelle prossime settimane avvierà i colloqui con la platea dei percettori e si delineerà un quadro chiaro delle risorse umane a disposizione.