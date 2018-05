Contrasto alla Xylella: Comuni e aziende chiedono maggiori contributi

BRINDISI – Maggiori contributi ai Comuni e ai privati, modifica della legge regionale n. 4/2017 in materia di sanzioni e costituzione di una rete informativa regionale. Queste sono alcune delle richieste avanzate dai Comuni pugliesi che stanno fronteggiando l’emergenza della Xylella, nel corso di un incontro con l’assessore regionale alle Politiche agricole, Leonardo Di Gioia, e i dirigenti dell’osservatorio fitosanitario che si è svolto a Bari, presso la locale sede Anci.

L’incontro è stato richiesto espressamente dal presidente di Anci Puglia, al fine di avviare un percorso condiviso, teso ad attivare tutte le pratiche e le iniziative utili ad affrontare in maniera efficace questa emergenza, che sta devastando il territorio pugliese.

In presenza di sindaci e amministratori dei Comuni delle province di Lecce, Brindisi e Taranto che si trovano fra la fascia di contenimento e la zona cuscinetto, l’assessore Di Gioia ha auspicato l'annullamento in autotutela delle ordinanze sindacali che vietano l'utilizzo di alcuni prodotti, anche alla luce della determina Regione Puglia n.281 del 22 maggio 2018

I Comuni presenti hanno sollecitato all'assessorato regionale alcune richieste, specificatamente sui seguenti punti:modifica legge regionale n. 4/2017 relativamente alle sanzioni; contributi di sostegno ai Comuni per interventi di buone pratiche su aree pubbliche e finanziamenti alle aziende agricole per le aree private; maggiore e fattivo confronto con Osservatorio fitosanitario, anche a livello territoriale, con specifica richiesta di supporto e assistenza; costituzione di una rete informativa regionale per rispondere a esigenze di imprese e comunità, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dei Gal; modifica PSR nella parte che riguarda il reimpianto, introducendo la concessione di finanziamento per le aree infette e ormai compromesse.

I Comuni infine, hanno manifestato piena disponibilità a collaborare con la Regione, attraverso l'Anci, per procedere alla modifica normativa in materia di calamità ed in particolare, alla richiesta di adozione di una norma speciale sull’emergenza Xylella.