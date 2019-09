Educazione ambientale: Barbara Valenzano a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO- Si svolgerà venerdì 20 settembre alle 11 nella scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, un momento di confronto sul tema dell’ecologia tra il direttore del Dipartimento infrastrutture e ambiente della Regione Puglia, Barbara Valenzano, e gli alunni dell’istituto. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e supportata dalla dirigenza scolastica, nasce a seguito dell’adozione di alcune buone pratiche ambientali per la scolaresca sanmichelana.

Lunedì, infatti, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico agli alunni sono stati distribuiti il diario ecologico in carta riciclata, la borraccia in alluminio ed il bicchiere richiudibile perché, come sottolineato dall’assessora all’Ambiente del Comune, Tiziana Barletta, “La cultura ambientale di cui abbiamo tanto bisogno si sviluppa a partire dalle scuole dove amministrazione ed astituzione scolastica devono cooperare nell’ottica dell’etica delle 3R: ridurre, riutilizzare, riciclare.

Vogliamo dare ai nostri figli più consapevolezza che, solo adottando un’etica con stili di vita più ecosostenibili e buone pratiche, possono realmente prendersi cura dell’ambiente ed essere modello anche per le famiglie.” All’incontro prenderanno parte il sindaco Giovanni Allegrini, l’ingegnere Barbara Valenzano, l’assessora all’Ambiente, Tiziana Barletta ed il dirigente scolastico Luca Dipresa.