Festa con il "Pesce mangiaplastica" alla Conca di Brindisi

BRINDISI - Lunedì 12 agosto, a partire dalle ore 16.30, nella spiaggia libera vicino alla “Conca” si svolgerà la festa con il “Pesce mangiaplastica” organizzata dal Comune di Brindisi con il contributo di Ecotecnica, l'iniziativa rientra nella campagna “Keep plastic e salva il mare” lanciata da Corepla, Regione Puglia e Ager Puglia che mette in concorso Brindisi con Molfetta, Barletta, Manfredonia, Castellaneta e Santa Cesarea Terme.

Chi fra questi sei comuni pugliesi avrà differenziato più plastica fino al 18 agosto 2019 vincerà un parco giochi per la città, realizzato in plastica riciclata.

L’appuntamento è per lunedì prossimo in spiaggia, ci sarà musica e verrà istallato questo enorme pesce in ferro e rete metallica, realizzato da Ecotecnica, che i bambini e tutti i partecipanti all’iniziativa potranno riempire con la plastica raccolta da ciascuno. Dopo la festa il "Pesce mangiaplastica" verrà installato in maniera itinerante lungo il litorale.

Inoltre fino al 18 agosto in città ci saranno dei punti raccolta plastica per permettere di differenziare anche negli spazi pubblici: al quartiere Paradiso su strada per Contardo c/o il C.A.G., al quartiere Casale in via Duca degli Abbruzzi c/o il bar la Capannina, in Centro a Piazza Mercato, al quartiere Bozzano in viale Germania c/o Suissè Caffè, al quartiere Sant'Elia in via Mantegna c/o Parco Buscicchio.

