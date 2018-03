Invito alla registrazione su EmPULIA per collaborare con Torre Guaceto

Seguendo la logica della semplificazione, razionalizzazione e celerità dell’azione amministrativa e per promuovere la trasparenza delle procedure e la tutela della concorrenza, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto individua gli operatori economici con i quali avviare collaborazioni mediante la piattaforma telematica EmPULIA (www.empulia.it) gestita da InnovaPuglia s.p.a..

La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.empulia.it, consente agli operatori economici, imprese e professionisti, di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione, e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. Ai fini della partecipazione alle gare indette dal Consorzio di Torre Guaceto, le imprese interessate, ancorché iscritte all’albo dei fornitori, dovranno registrarsi sulla piattaforma EmPULIA, fermo restando la possibilità di iscriversi presso gli altri mercati elettronici per la pubblica amministrazione (M.E.PA).

Per ottenere l’iscrizione all’albo fornitori regionale, gli operatori economici registrati devono presentare istanza di iscrizione all’albo fornitori, compilando tutti i campi con le informazioni richieste e indicare le categorie merceologiche (per la fornitura di beni e servizi) o le categorie SOA (per i lavori) di propria competenza.

Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto opererà a seconda delle proprie esigenze in ciascuna delle sezioni della piattaforma EmPulia, al fine di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Si precisa che: L’albo fornitori della piattaforma EMPULIA è valido per le acquisizioni di lavori e servizi, sia per procedure aperte, ristrette e negoziate (ex. articolo 35 comma a) e b) del Codice Appalti) sia sopra che sotto soglia comunitaria, con criteri di aggiudicazione basati sul prezzo più basso o sull’offerta economicamente più vantaggiosa; Attraverso la piattaforma saranno gestite in maniera completamente telematica le procedure di gara, le trattative dirette, le richieste di preventivo; Per l’acquisizione di forniture si utilizzeranno in prima istanza gli strumenti messi a disposizione dal M.E.P.A.. Pertanto, gli operatori interessati dovranno procedere all’iscrizione anche presso il portale telematico www.acquistinretepa.it; Tale procedura è valevole anche per l’acquisizione dei servizi professionali e di ingegneria e architettura; A partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, tutti gli affidamenti soggetti alla normativa di cui al Decreto legislativo 50/2016 saranno gestiti avvalendosi degli albi online dei fornitori per beni, servizi e lavori di EmPulia e delle procedure telematiche previste obbligatoriamente dal citato decreto.

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici interessati a collaborare con il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto a procedere all’iscrizione gratuita sul sito www.empulia.it.