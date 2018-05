IoStoConTorreGuaceto: in centinaia alla manifestazione

Il primo evento di #IoStoConTorreGuaceto è stato un successo. Ideata nell’ambito della campagna per la ripiantumazione dell’area interna al Sito di Importanza Comunitaria Torre Guaceto-Macchia San Giovanni distrutta poche settimane addietro da mano criminale, la manifestazione ha portato centinaia di persone nell’area protetta.

Rappresentanti delle forze dell’Ordine e delle Istituzioni, il commissario prefettizio del Comune di Carovigno, Onofrio Padovano, si sono uniti al raduno di coloro i quali ora ribadiscono con forza di “stare dalla parte di Torre Guaceto” ed erano davvero tanti.

Il presidente del WWF Puglia e vicepresidente del Consorzio di Torre Guaceto, Nicolò Carnimeo ha aperto l’evento, che si è svolto in concomitanza della Giornata delle Oasi 2018 e #SaveCarovigno, ricordando che Torre Guaceto è conosciuta in tutto il mondo per la sua governance virtuosa e che è il momento che le comunità locali la proteggano da chi vorrebbe danneggiarla, essendo, peraltro, la Riserva il fiore all’occhiello del loro territorio.

Il presidente del parco regionale Dune costiere, Enzo Lavarra ed il direttore Gianfranco Ciola hanno rinnovato la propria solidarietà al Consorzio di Gestione della Riserva, lo stesso le associazioni che sin dal primo momento hanno aderito all’iniziativa. Muovendo dal molo di Punta Penna Grossa, associazioni, famiglie con bambini, e adulti provenienti da tutta la Puglia si uniti in un unico cordone umano e hanno raggiunto a piedi il luogo segnato dall’atto intimidatorio.

Le piantine di macchia mediterranea donate da Arif sono giunte al luogo di destinazione portate in mano dagli utenti della Riserva, forestali per un giorno, come in una sorta di fiaccolata simbolica della lotta all’illegalità e a chi vorrebbe mettere le mani sull’area protetta. Un arbusto alla volta, l’area distrutta è tornata a colorarsi di verde. Tante le piccole manine che hanno collaborato per la buona riuscita della ripiantumazione.

E’ ancora lungo il cammino per la completa restituzione dell’area alla natura, ma d’altronde questo evento è solo il primo dei tanti che si svolgeranno nell’ambito di #IoStoConTorreGuaceto ed il grande entusiasmo con il quale la gente ha indossato la maglietta ideata per l’occasione, e i guanti per lavorare la terra, fa ben sperare circa la buona riuscita delle prossime manifestazioni a tema.

Il presidente del Consorzio, Mario Tafaro ha dichiarato: “Ringrazio nuovamente gli enti e le associazioni intervenute e che hanno partecipato all’evento, unendosi in un abbraccio corale a Torre Guaceto”.





